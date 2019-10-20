Сирия: американцы вывозят из лагеря беженцев жен игиловцев

Сирийское телевидение в воскресенье сообщило о спецоперации, проводимой американскими военными на северо-востоке Сирии. По сведениям телеканала Ikhbariya, американцы эвакуируют жен боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Операция в лагере беженцев аль-Холь в провинции Хасеке проходит под прикрытием боевых вертолетов США, пишет РИА Новости.

Журналистам газеты New York Times ранее удалось узнать, что американцы не смогли вывезти 50 "особо важных" боевиков ИГ из курдских тюрем.

В целом, американцы покидают северо-восток Сирии: войска покинули военный аэродром Саррейн.

Девятого октября Турция начала операцию "Источник мира" на границе. Целью заявлено создание зоны безопасности, свободной от сил курдов, которых Анкара считает террористическими. .