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20 октября 201919:00 Павел Зарубин

Встреча Путина в Абу-Даби походила на День Победы

Встреча Путина в Абу-Даби походила на День Победы

Любопытные детали визита Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты – в программе "Москва. Кремль. Путин".

Владимира Путина встречали в Объединенных Арабских Эмиратах. И такое раньше можно было увидеть разве что на День Победы в Москве. Здесь словно хотели, чтобы российский президент чувствовал себя как дома даже в мельчайших деталях. И перекрасили свои автомобили сопровождения — так на них появились совсем незнакомые жителям Абу-Даби надписи на кириллице.

Обойдем кортеж российского президента и посмотрим, как выглядит президентский автомобиль с задней стороны. Номера Объединенных Арабских Эмиратов. И уже с цифрами.

"Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта в официальную резиденцию, из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше", — отметил Владимир Путин.

Еще он не мог не видеть огромное количество российских флагов повсюду, в цвета триколора были окрашены даже здания, фотографии Путина по размеру 9 на 120 этажей. И с такими партнерами — понятно — имеет смысл выстраивать особые экономические связи во всех сферах. Новые контракты здесь — это новые рабочие места в России.

"Заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, охватывает самые разные отрасли", — сказал российский президент.

Телевидение Эмиратов весь день рассказывает о России, надписи на Спасской башне — на арабском. Репортажи о детстве и юности Путина, его работе президентом. В местные плюс 40 здесь особенно неожиданно смотрелись новогодние обращения.

В аэропорту в тот момент, когда Путин только прибыл в Абу-Даби, дети начали что-то собирать из мозаики. Потом, когда он уже собирался улетать, показали, что именно строили весь день и, наконец, построили.

Мировая геополитическая мозаика сейчас такова, что очевидно: на Ближнем Востоке к России испытывают особое уважение.

"Мы знаем, как к нам относится Запад. Поэтому в плане экономическом арабский мир сегодня необходим", — считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дружелюбие демонстрировалось здесь вплоть до последней минуты. В аэропорт российский президент и наследный принц направились в одном Aurus, причем после легкой заминки Путин настоял, чтобы принц ехал в машине на его месте. И во время этой поездки им, конечно, тоже было что обсудить.

Текст: "Вести недели"

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