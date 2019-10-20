Патриарх пожелал онкобольным детям силы и воли

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 20 октября, совершил первосвятительский визит в Брянскую митрополию.

В ходе поездки патриарх Кирилл освятил Успенский собор Свенского Свято-Успенского монастыря. Он также посетил детский онкогематологический центр многопрофильной Брянской областной детской больницы. Детям, которые проходят там лечение, предстоятель Русской православной церкви пожелал, чтобы укреплялись их внутренняя сила и воля.

В беседе с маленькими пациентами центра и их родителями патриарх Кирилл посоветовал детям помогать врачам лечить их. "А помощь от вас исходит тогда, когда у вас есть внутренняя уверенность в том, что по милости Божьей вы будете здоровенькими", — пояснил священнослужитель, слова которого приводит "Интерфакс".

Патриарх пожелал всем собравшимся мира, внутреннего спокойствия и уверенности в том, что лечение завершится "полным благополучием".