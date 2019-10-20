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20 октября 201922:44 Александр Балицкий

"Второе рождение Поднебесной": Москва вручила Пекину "духовный меч"

"Второе рождение Поднебесной": Москва вручила Пекину "духовный меч"

Руководитель телеканал "История", известный российский документалист Алексей Денисов лично отправился в Китай, чтобы представить свой новый фильм -  "Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов". Он сделан на основе уникальных цветных кинопленок, снятых по приказу Сталина лучшими советскими операторами. Денисов лично обнаружил негативы в запечатанных боксах архива в Красногорске. Китайские зрители в восторге, ведь таких исторических кадров о зарождении современного китайского государства они еще не видели. Как встречали российский документальный проект в Китае?

Свет софитов, красная ковровая дорожка и даже слезы поклонниц — гостей кинофестиваля Фучжоу встречает с китайским размахом. Почетный гость — автор документальных фильмов ВГТРК и руководитель российского канала "История". Случай для киноиндустрии, прямо скажем, нетипичный. Когда светские фотографы, которые обычно стараются поймать знаменитых кинозвезд, здесь, на международном кинофестивале в Китае, стараются поймать российских кинодокументалистов.

Документальный фильм Алексея Денисова "Второе рождение Поднебесной" — вне конкурсной программы. Лента, что в канун 70-тилетия основания КНР вышла на экраны не только в России, но и в Китае, здесь произвела настоящий фурор.

Уникальные кадры советских операторов, до этого фактически засекреченные, в том числе и те, где Мао Цзэдун объявляет о создании нового китайского государства, мир увидел впервые.

"Я когда увидел это в Интернете, тут же позвонил внучке Мао Цзэдуна Кун Дунмэй и говорю: вы видели это?! Да, сказала она и чуть не расплакалась от счастья. Мы ведь много раз смотрели официальную черно-белую съемку, а тут цветная! И председатель Мао на площади Тяньаньмэнь. Раньше ведь мы видели съемку с только одной точки, а советские операторы сняли с самых разных углов", — сказал Цзян Пин, режиссер, продюсер.

Мао Цзэдун объявляет на площади о создании КНР. Важность этого видео переоценить сложно. Вот и в кулуарах китайские репортеры наперебой просят рассказать, как режиссеру удалось найти эти пленки в российском киноархиве.

"Эта пленка была сохранена благодаря подвигу, не побоюсь этого слова, работников архива. Многие не знали, что в этих коробках, и открыли новые кадры, которые показали. Это кадры членов политбюро в неформальной обстановке, когда шутят, Мао курит, наливает чай. Это хроника, где рикши, где дедушка, где уличная еда — это считалось низким жанром, но наши операторы просто были выдающиеся профессионалы, они оказались в Китае и старались максимум запечатлеть то, что никто не видел", — отметил Алексей Денисов, режиссер-документалист, главный редактор телеканала "История".

Неподдельные быт и атмосфера уже исчезнувшей жизни. Китай 1949-го — это безграмотность, нищета и разруха. И уникальные — в том числе и с воздуха — съемки. Не только Шанхая и Пекина — вот стена, которой уже нет, — но и сельской глубинки. Тем интереснее сравнивать их с Китаем сегодняшним, понимая, какой путь был пройден за семь десятилетий.

"Они воспринимают это как путешествие на машине времени в свое прошлое. И мы слышим огромные слова благодарности нашим советским оператором за то, что они сохранили для китайцев такую важную часть их истории. И сегодня они воспринимают эту хронику как некое чудо, которое позволяет им сравнить сегодняшнюю жизнь с той, что была 70 лет назад", — подчеркнул Алексей Денисов.

Даже минутные фрагменты фильма в китайских социальных сетях собирают миллионы просмотров и комментариев. А полную телеверсию с субтитрами анонсируют во всех новостях. И этот — как говорят в Китае – "дорогой подарок" китайские дипломаты уже сравнили с "духовным мечом", который "Москва вручила Пекину", как и 70 лет назад, первой признавшая новое государство.

"То, что Россия передала Китаю драгоценные кадры церемонии основания КНР, а ВГТРК транслировала этот документальный фильм, — яркое отражение китайско-российских отношений высокого уровня и глубокой дружбы между двумя народами", — уверен Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР.

О том, что идет работа над фильмом, авторы предупредили заранее. Как и о существовании особого архива. Но то, что он будет таким богатым, в Китае даже представить не могли.

"Когда я снимала фильм "Великий подвиг партии", я много отсмотрела в России архивной кинохроники, некоторые съемки мы даже купили. Поэтому эти кадры для нас вообще бесценны. Ведь они передают все, через что прошла наша страна. С профессиональной точки зрения для меня, конечно, было важно увидеть потрясающую работу советских операторов и режиссеров, ведь это благодаря им мы можем понять, какой вклад в создание нового Китая сделало поколение наших отцов", — сказала Ли Шаохун, президент Китайской гильдии кинорежиссеров.

Здесь нет спецэффектов, но смотрится все на одном дыхании. И дело даже не в дефицитной по тем временам цветной пленке.

"Эта хроника сохранила реальную картину нашей жизни. Тогда не было никаких 3D- и тем более 4D-технологий, ничего такого искусственного, никакой компьютерной графики. Но именно поэтому архивная картинка настолько реалистичная и так впечатляет. А то, что наши советские, а потом и российские друзья сохранили для нас, китайцев, эти драгоценные эмоции и воспоминания? — это очень ценно", — признался Цзян Пин.

"Это как если мы бы рассматривали фото своих дедушек и бабушек, родителей, историю своей семьи, как мы смотрим кинохронику Великой Отечественной войны, поэтому китайцы испытывают сильные чувства, многие даже плачут", — подчеркнул Алексей Денисов.

Это признание китайцев для режиссера Денисова дорогого стоит. Для того и создаются такие ленты. А обнаруженных в архивах материалов у него еще не на один час — для новых кинооткрытий до этого неизвестных страниц истории с новых ракурсов.

Текст: "Вести недели"

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