Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

Вино объединяет. Депутаты сразу от всех фракций Госдумы вместе внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии. Сейчас у России — исторический шанс на здоровых началах создать отрасль. Цель благородна — россияне не должны пить шмурдяк, а экономика может получить дополнительный драйвер.

"Это базовый закон, и если мы его сможем принять до конца года, мы следующий год можем уже с уверенностью говорить, что это будет год начала создания отрасли виноградарства, виноделия, а это значит, новые рабочие места, доходы в бюджет наших регионов", — сказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Пока же в Россию совершенно на законных основаниях завозят прямо-таки море иностранного полуфабриката, а уже из него делают то, что почему-то называется вином, да еще и российским. Пить это нельзя.

"90% — это импортные виноматериалы, на самом деле это в большей степени почва для "бодяживания," хотя этот термин, к счастью, отсутствует в этом проекте закона. А вот "купажирование" — такой термин есть. Давайте будем выращивать нашу лозу, создавать науку, вернее поднимать ее, она у нас была", — предложил Геннадий Онищенко, депутат, академик РАН, доктор медицинских наук.

Мы на канале "Россия 1" тоже подключаемся к поддержке отечественного виноделия. 27 октября — мой новый фильм — "Хватить травить народ. Кино про вино". Это история упущенной в прошлом веке исторической возможности, которая вновь появилась в наши дни.