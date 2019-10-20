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Ситуация на Украине 46 минут назад

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20 октября 201920:54 Дмитрий Киселёв

"Моника, выходи из домика": Зеленского сравнили с Левински, он на грани срыва

"Моника, выходи из домика": Зеленского сравнили с Левински, он на грани срыва

14 октября в Киеве состоялась массовая акция против разведения сил вдоль линии соприкосновения в Донецке и фактически против Минских соглашений. Лозунги — "Нет капитуляции!", "Зелю — геть!", а ранее был придуман еще один — "Моника, выходи из домика!" Это когда у стен здания офиса президента толпа требовала к себе молодого президента. Ассоциативный ряд: Моника Левински — стажер в Белом доме и любовница президента США Клинтона. А тут — созвучие фамилий и явное благоговение перед президентом США по ходу телефонного разговора.

Опять черным дым на Крещатике. Опять "Украина превыше всего!" — сорванным голосом. И опять Россия – враг нет капитуляции! Вот эти стикеры – прямо на вывеске офиса президента Украины.

Националисты предъявили Зеленскому 10-дневный ультиматум с требованием законодательно принять их формулу урегулирования в Донбассе. А их формула — это война. Если ультиматум не будет принят, то протесты возобновятся, обещаны гражданское неповиновение и свержение Зеленского. Требования формулирует лидер "Национального корпуса" (запрещен в РФ), экс-командир батальона "Азов" (запрещен в РФ) Андрей Билецкий.

"Хочет ли Украина так называемого разведения, которое на самом деле является сдачей украинских территорий? Хочет ли Украина так называемых выборов в ЛДНР, которые легализуют власть сепаратистов и террористов, власть пятой колонны России на нашей территории? Хочет ли Украина особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Хочет ли Украина бороться, стоять до конца, сосредоточиваться, становиться сильнее, побеждать и возвращать свои территории и своих людей?" – сказал Билецкий.

И вот уже сам ультиматум: "Тогда мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, небольшой срок — десять суток. Если за это время все требования штаба сопротивления капитуляции, движения сопротивления не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло".

Зеленский тем временем, похоже, на грани нервного срыва. Во всяком случае, никакой четкой позиции у него нет. Утихомирить националистов он не готов, да и время он уже упустил. Его зловещий министр внутренних дел Арсен Аваков, очевидно, уже снюхался с Коломойским, а разъяренная толпа на улице — это от их тандема. Привет уже упустившему власть Зеленскому и показательное выступление на тему "кто в доме хозяин".

Теперь молодому президенту, похоже, оставят узкий коридор, где нет места ни реализации Минских соглашений, ни саммиту четырех в Нормандском формате, ни разведению сил в Донбассе, ни самостоятельной экономической политике не в интересах Коломойского. Даже затеянное Зеленским переподчинение Нацгвардии президенту, дабы забрать ее у Авакова, провалилось. У Авакова осталась Нацгвардия. А вроде бы верная Зеленскому Верховная Рада вдруг не смогла.

Что будет дальше, не может сказать никто. Страна — вновь в неопределенности. Доллар в соотношении с гривной пошел вверх. Даже валютные спекулянты с Украины уходят.

Ультиматум со стороны марширующих националистов может и подрассосаться, если подрассосется намерение Зеленского быть самостоятельным. Положение молодого президента усугубляется еще и тем, что его остальная команда действует вразнобой. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко все рисует какие-то "красные линии" и говорит, что с Донбассом Киев может пойти на кипрский сценарий.

Если кратко, то на Кипре греки и турки разделили остров, построив между собой высокую бетонную стену, натянув колючую проволоку, поставив на вышках автоматчиков. При этом так называемая Турецкая Республика Северного Кипра не признана ни Европой, ни Америкой, а конфликту уж около полувека.

16 октября представитель Зеленского в контактной группе по Донбассу — Кучма — неожиданно выдвигает семь пунктов, которые полностью противоречат Минским соглашениям. Например, там роспуск ДНР и ЛНР как условие проведения там выборов. Далее можно не продолжать — все в том же духе.

Поскольку сам Зеленский никакой целостной концепции от себя не формулирует и никого из своих не опровергает, то складывается впечатление, что он в растерянности и просто не знает, что делать, а ситуация пущена на самотек. Страна потеряла управление. Горько об этом говорить, но оптимизма пока мало.

Формально Зеленский вроде еще популярен, но его рейтинг уже посыпался. За месяц уровень его поддержки упал с 73 до 66%. Вроде, не на так много, но, с другой стороны, за месяц — на целых 10% вниз. Причем цифры опубликованы еще до предъявления ультиматума на массовом шествии националистов. Дальше тренд вниз очевиден.

Чтобы сегодняшний день на Украине, надо откатиться назад, в 2014 год. Помним, что сразу после госпереворота Донбасс его результаты не принял. Исполняющим обязанности президента тогда стал протестантский пастор Турчинов. Он пазвязал против Донбасса войну, отправив туда танки и боевые самолеты. О русских в Донбассе тогда в Киеве никто не говорил, а говорили о сепаратистах, обещая победить в войне с Донбассом очень быстро.

Когда вскоре пришел Порошенко, то обещал мир через недели, тоже рассчитывая победить в войне с сепаратистами. Когда не смог и все затянулось, чтобы снять с себя ответственность, и Турчинов, и Порошенко свалили все на Россию: мол, "страна-агрессор".

С помощью грубой пропаганды вбили этот тезис украинцам в головы, и он уже стал расхожим. Вот националисты и хотят все воевать в Донбассе с "кацапами", против некоей "капитуляции". Это и стало формой украинского патриотизма — патриотизма обманутых людей.

А тех, кто против войны, они уж и готовы свергать как предателей и капитулянтов. Движущая сила — подростки. Они готовы к действиям. Их много. В первый — оранжевый — Майдан кому-то из них было года два-три. Они учились говорить и получили образование в "майданутой" Украине. И они вполне готовы двигаться дальше.

"Хотелось бы, чтобы начались более активные действия, перекрытия улиц, активный протест постоянный. И, насколько это позволяют требования закона, идти дальше, но уже действовать по ситуации. Мы никого не боимся, даже если враг наступает. Для нас есть только две категории кацапцких солдат на Украине: те, которые уже лежат в гробу, и те, которые должны и будут лежать. Лес у нас отличный, пускай приходят. Мы их не боимся. Не боимся и внутреннего врага, он нам ничего не сделает. Что он сделает нам? Кого бояться? Уже некого бояться. Уже устали бояться", — говорят подростки.

Бедные — они верит взрослым дядям. Те вбили им в башку, что Россия уже напала и вот-вот опять еще больше нападет. Так, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что, мол, Россия готовит широкомасштабную военную агрессию, но Киев ее отразит.

Текст: "Вести недели"

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