Североатлантический союз видел лучшие дни — американский президент Дональд Трамп превращает НАТО почти что в игрушечную армию, пишет германская Welt am Sonntag. По мнению немецкого историка Михаэля Штюрмера, НАТО уже никогда не будет тем, чем был в течение долгих десятилетий холодной войны: гарантией безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания и военной инфраструктурой для атлантической позиции США в мире.

Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер. Более чем символичным он считает то, что после приказа Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии покидающие регион американцы, главным образом спецназовцы, встречали ехавших им навстречу россиян.

"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.

В частности, российский президент давно перечертил силовые линии геополитики в регионе между Балтикой и Черным морем, а теперь, после решения Трампа по военным в Сирии, ничто и никто — ни Китай, ни Америка, ни НАТО — не будет препятствовать Путину продолжать "большую игру" в борьбе за власть, за ближнее зарубежье и за евразийскую зону безопасности. Игру, которую Россия, казалось, проиграла навсегда в 1989-1990 годах.

Ситуация радикально изменилась, отмечает Штюрмер, призывая правительства стран НАТО, особенно Берлин, осознать наконец серьезность положения и начать действовать соответственно.