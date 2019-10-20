Эксперт BBC: пока Запад мучительно думал, Путин действовал

Редактор британской корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн опубликовал в газете The Sunday Times статью, посвященную политике президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке. Как считает автор, Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Российский лидер контактирует со всеми странами в регионе, хотя у него и нет "волшебного подхода", пишет Боуэн, и с его мнением нельзя не считаться.

"Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников — Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", — отметил журналист.

Джереми Боуэн уверен, что упрочить позиции России в регионе Путину помогла нерешительность стран Запада. Пока США, Великобритания и Франция "мучительно думали", как и поступить в сирийском конфликте, Путин действовал.

"Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов", — сказано в статье.

Журналист констатирует, что Россия будет в первом ряду претендентов на заключение контрактов в будущем восстановлении экономики Сирии.

В этой связи особое внимание привлечено в предстоящей встрече Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Лидеры проведут переговоры 22 октября в Сочи.

Джереми Боуэн подчеркивает, что Путин — единственный политик, который может повлиять на военный кризис, начавшийся на севере Сирии после начала турецкой операции "Источник мира".