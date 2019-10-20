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20 октября 201922:07 Дмитрий Петров

У России и Сербии – беспрецедентный уровень взаимопонимания

У России и Сербии – беспрецедентный уровень взаимопонимания

Белград празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Российскую делегацию на торжествах в Сербии возглавляет премьер Дмитрий Медведев. У братских народов России и Сербии вековые симпатии, а в XXI веке это еще и масштабное экономическое сотрудничество.

Юбилей освобождения Белграда Сербия и Россия всегда отмечают вместе. Потому что и воевали вместе. В октябре 1944-го. С 75-й годовщиной братьев-сербов поздравляет Дмитрий Медведев. Вот они с президентом Александром Вучичем на параде.

Пять лет назад — в 70-летний юбилей освобождения — парад проходил прямо в городе, на бульваре Николы Теслы. Но за эти годы сербская армия окрепла. Получила новое вооружение. На столичной улице уже не помещается. Парад перенесли на аэродром.

В прошлом году Россия поставила Сербии шесть истребителей МиГ-29. Вот они в небе над столицей. В этом году в рамках военно-технической помощи Сербия получила 10 бронемашин и транспортные вертолеты Ми-17. В планах — поставка еще 50 единиц бронетехники и четырех боевых вертолетов Ми-35М.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше вооружение, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей", — отметил Александр Вучич.

На то она и братская любовь, чтобы стоять друг за друга. Это — основной посыл выступления Медведева в сербском парламенте. Народная скупщина Сербии — главный законодательный орган страны. Дмитрий Медведев стал первым иностранным государственным деятелем, который выступил перед ее депутатами. Было это ровно 10 лет назад. Сегодня он снова выступает здесь. Говорит о верности братским отношениям, важности сохранения исторической правды

"В ряде европейских государств, к сожалению, сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей объявляют национальными героями. А открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов просто становятся совершенно обыденным делом. Такое беспамятство просто опасно, оно подрывает важнейшие принципы международных отношений", — заявил Медведев.

С теми же словами глава российского правительства обращается и к сербским ветеранам Второй мировой. Все они в составе Народно-освободительной армии Югославии в 1944-м плечом к плечу воевали вместе с бойцами Красной Армии, освобождали родной Белград. Среди них и Зденко Дупланчич, полковник запаса, а тогда — 15-летний комсомолец, сын полка.

Глава российского правительства прибыл на юбилейные торжества с большой делегацией — министры, руководители госкомпаний. Большие переговоры — больше проекты. Транспорт, сельское хозяйство, энергетика, образование… Дружбу скрепили экономикой.

"Дружба, основанная на прагматизме, — это наш девиз для будущего. И есть результаты. Коллеги их продемонстрировали. Документы, которые были подписаны, свидетельствуют о том, что развитие экономики в вашей стране вышло уже на новый уровень, потому что мы говорим не просто о том, чтобы создать какую-то компанию, а о том, чтобы развивать инфраструктуру. Господин президент сказал о том, что у нас сейчас беспрецедентный уровень взаимопонимания. Я согласен с этим. Самое главное — его не растерять", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Белград салютует в честь юбилея освобождения и в честь российско-сербской дружбы. Это было накануне. А 20 октября будет салютовать Москва.

Текст: "Вести недели"

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