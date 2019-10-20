Не оправдал надежд: Зеленский пошел по стопам Порошенко

Вечером в школе детей не было, но обстрелы в Александровке могут начаться когда угодно. Школьников перевели в другое крыло — от греха подальше, причем в самом буквальном смысле — подальше от Красногоровки, откуда и ведется стрельба.

"Пулю мы нашли с утра в классе", — рассказала Елена Бурыкина, директор школы.

Все повреждения фиксируют представители ДНР в совместном Центре контроля и координации Вся информация будет впоследствии передана и в ОБСЕ, и в "минские" подгруппы. Работы много.

"В этом месяце мы уже третий раз сюда приезжаем и фиксируем массированные обстрелы", — отметил Алексей Лукьянченко, представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Вот так выглядят конкретно здесь 7 дней тишины, о которых говорит президент Зеленский. Это совсем свежее попадание мины в жилой дом. Как теперь жить людям, не очень понятно. И не очень понятно, как они тут живут вообще. Несколько разрывов где-то на ближайших полях раздалось прямо во время записи этих интервью.

"Мы же гражданское население, у нас тут никого нет", — говорят местные жители.

Эту семью мы уже снимали. Летом 2016-го года – так же прилет, так же разрушен дом, такой же страх за маленьких жителей улицы. Прошло три года. На Украине сменилась власть. Дом залатали. Н- ничего не изменилось.

"Украинская сторона не оставляет попыток дестабилизации ситуации, и последние события, которые развернулись на Украине и здесь непосредственно по линии соприкосновения, — это вливание националистов в ряды ВСУ, что приводит к тому, что руководство военное не может уже управлять этими бандформированиями", — заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.

А вот те, кто держат тут оборону. Так называемая отметка "ноль", то есть дальше уже украинская территория — в оптику видно даже флаг на первом украинском КПП. Пропускной пункт работает только днем — ездят автобусы и машины. Ночью начинается стрельба, и из этих окопов самое сложное в такой ситуации не отвечать.

"Как только темнеет, начинается применение минометов, бронетехники, поэтому нет никакого перемирия. Мы полностью выполняем приказ о полной тишине", — говорят ополченцы.

"К сожалению, мы констатируем, что переговорный процесс по-прежнему заблокирован со стороны Украины. Те договоренности, которые даже достигаются, не выполняются. То есть Зеленский выполняет путь Порошенко. Если у нас непосредственно после выборов была какая-то надежда, что Зеленский будет вести себя по-другому, отвечать за свои слова, то, увы, это очень быстро потеряло актуальность", — подчеркнул Денис Пушилин, глава ДНР.

Почетный караул подчеркивает торжественность мероприятия — на улице Бирюзова в Донецке открывают бюст маршалу, как известно, главному стратегу операции по освобождению Донбасса от фашистов 75 лет назад. Монумент изготовили благодаря Российскому военно-историческому обществу, но на открытие пришли простые дончане из окрестных домов. Памятники, которые совсем невдалеке отсюда разрушают, здесь устанавливают.