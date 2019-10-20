Рублев - о победе в Кубке Крелмя: наконец-то я выиграл престижный турнир дома

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих впечатлениях после победы в Кубке Кремля, который проходил в столичном дворце спорта "Крылатское". В финале третья ракетка России уверенно обыграл француза Адриана Маннарино.

"У меня нет такого, что эта победа дала мне больше уверенности, чем было вчера или позавчера. Эта победа дала облегчение: наконец-то я смог выиграть престижный турнир дома, — признается Рублев, которого цитирует официальный сайт Кубка Кремля. – Уверенность в последнее время у меня на хорошем уровне. Но если бы мне сказали, что я выиграю Кубок Кремля в ближайшую неделю, то я бы сказал, что выиграю где угодно, только не дома. Теперь нужно стараться играть стабильнее".

Примечательно, что Рублеву удалось выиграть турнир в свой день рождения. "В свой день рождения четыре года назад я проиграл матч первого круга Кубка Кремля. Если бы тогда мне сказали, что я выиграю его, то я бы сразу подписал контракт. Что же до поздравления от трибун, то меня это очень тронуло. Невозможно описать словами этот момент".

Напомним, в день достижения своего 22-летия Рублев обыграл Маннарино со счетом 6:4, 6:0. Эта победа стала для него второй на турнирах ATP.