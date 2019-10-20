Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 октября 201923:36

Футболистка Карпова забила гол-красавец, принеся "Севилье" разгромную победу

Twitter

Российская футболистка испанской "Севильи" Надежда Карпова помогла своему клубу добиться разгромной победы над "Эспаньолом" в матче чемпионата Испании среди женщин. Россиянка оформила дубль, а один из ее голов получился по-настоящему эффектным.

Карпова начала матч на скамейке запасных. На поле она вышла на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу ее команды, а уже спустя три минуты она праздновала свой первый гол в ворота соперника. После прострела своей одноклубницы футболистка из России пяткой переправила мяч, который по замысловатой траектории заскакал в ворота "Эспаньола".

А спустя еще семь минут после своего первого гола Карпова поразила ворота соперника во второй раз, оформила дубль, помогла своей команде победить с разгромным счетом, и прервать серию неудач клуба из четырех поражений.

По итогам шести туров футболистки "Севильи" с шестью очками занимают 11-е место в таблице. Для Карповой эти голы стали первыми в текущем сезоне чемпионата Испании.

Сейчас

20:42

Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны

20:15

ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге: госпитализированы 15 человек

19:26

В Питере маршрутка с пассажирами влетела в трамвай и перевернулась

17:59

Американские военные уничтожили собственную авиабазу в Сирии

16:41

Семьи погибших при разрушении дамб получат по миллиону

15:44

Глава района Белгородской области арестован за взятку

14:56

Трагедия в Красноярском крае: пять разрушенных дамб, и все незаконные

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны

Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны

3 часа назад
Россия стала "главным брокером Ближнего Востока"

Россия стала "главным брокером Ближнего Востока"

2 часа назад
Британцы могут договориться с ЕС, но не между с собой

Британцы могут договориться с ЕС, но не между с собой

2 часа назад

Трансляции

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
11:30

Пресс-конференция по итогам российско-болгарских переговоров
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Не оправдал надежд: Зеленский пошел по стопам Порошенко

Не оправдал надежд: Зеленский пошел по стопам Порошенко

2 часа назад
"Это расплата, ребята": борьба за власть в США

"Это расплата, ребята": борьба за власть в США

4 часа назад
У России и Сербии – беспрецедентный уровень взаимопонимания

У России и Сербии – беспрецедентный уровень взаимопонимания

2 часа назад
"Источник мира", американская база и "вежливые люди": двойной репортаж из Сирии

"Источник мира", американская база и "вежливые люди": двойной репортаж из Сирии

3 часа назад
Эксперт BBC: пока Запад мучительно думал, Путин действовал

Эксперт BBC: пока Запад мучительно думал, Путин действовал

4 часа назад
К месту, где сожгли пятерых детей и двух взрослых, несут игрушки и цветы

К месту, где сожгли пятерых детей и двух взрослых, несут игрушки и цветы

5 часов назад
Не пропустите: третий сезон "Екатерины" обещает еще более захватывающий сюжет

Не пропустите: третий сезон "Екатерины" обещает еще более захватывающий сюжет

5 часов назад
Народное восстание в Каталонии: улица больше не хочет слышать политиков

Народное восстание в Каталонии: улица больше не хочет слышать политиков

4 часа назад
Ведущие дипломаты вспомнили, как учились в МГИМО

Ведущие дипломаты вспомнили, как учились в МГИМО

3 часа назад
Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат

Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат

3 часа назад
Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

2 часа назад
С детства любимые пейзажи: выставка Василия Поленова в Третьяковке

С детства любимые пейзажи: выставка Василия Поленова в Третьяковке

1 час назад
"Второе рождение Поднебесной": Москва вручила Пекину "духовный меч"

"Второе рождение Поднебесной": Москва вручила Пекину "духовный меч"

1 час назад
Киселёв: ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой

Киселёв: ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой

2 часа назад
Рублев - о победе в Кубке Кремля: наконец-то я выиграл престижный турнир дома

Рублев - о победе в Кубке Кремля: наконец-то я выиграл престижный турнир дома

2 часа назад
"Моника, выходи из домика": Зеленского сравнили с Левински, он на грани срыва

"Моника, выходи из домика": Зеленского сравнили с Левински, он на грани срыва

3 часа назад
Во Франции ограбили редакцию армянского журнала

Во Франции ограбили редакцию армянского журнала

3 часа назад
Провалившимся американским шпионам посоветовали понять Россию через Соловки

Провалившимся американским шпионам посоветовали понять Россию через Соловки

4 часа назад
ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге: госпитализированы 15 человек

ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге: госпитализированы 15 человек

4 часа назад
Активы российского миллиардера могут заморозить из-за жены

Активы российского миллиардера могут заморозить из-за жены

5 часов назад
Джонсон побеседовал с Эрдоганом об "Источнике мира"

Джонсон побеседовал с Эрдоганом об "Источнике мира"

5 часов назад
Встреча Путина в Абу-Даби походила на День Победы

Встреча Путина в Абу-Даби походила на День Победы

5 часов назад
Андрей Рублев – победитель "Кубка Кремля"

Андрей Рублев – победитель "Кубка Кремля"

5 часов назад
Спортивная команда из Оклахомы лишилась повозки-талисмана в перерыве матча. Видео

Спортивная команда из Оклахомы лишилась повозки-талисмана в перерыве матча. Видео

6 часов назад
Американские военные уничтожили собственную авиабазу в Сирии

Американские военные уничтожили собственную авиабазу в Сирии

6 часов назад
Российских актеров в Грузии встретили со скандалом

Российских актеров в Грузии встретили со скандалом

7 часов назад
"Вы слушаете?!". Путин дважды перебил Мутко и дал совет чиновникам

"Вы слушаете?!". Путин дважды перебил Мутко и дал совет чиновникам

7 часов назад
1 698
Патриарх пожелал онкобольным детям силы и воли

Патриарх пожелал онкобольным детям силы и воли

7 часов назад
Принц Гарри хочет переехать в Африку

Принц Гарри хочет переехать в Африку

7 часов назад
Солдатам можно будет краситься: нововведения в армии Новой Зеландии

Солдатам можно будет краситься: нововведения в армии Новой Зеландии

8 часов назад
На пароме Silja Europa обнаружены два трупа

На пароме Silja Europa обнаружены два трупа

8 часов назад
Глава района Белгородской области арестован за взятку

Глава района Белгородской области арестован за взятку

8 часов назад
Место, где рождались шедевры: Дом отдыха кинематографистов могут снести

Место, где рождались шедевры: Дом отдыха кинематографистов могут снести

8 часов назад
Велоспорт. Анастасия Войнова в 11 раз стала чемпионкой Европы

Велоспорт. Анастасия Войнова в 11 раз стала чемпионкой Европы

8 часов назад
Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве. Видео

Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве. Видео

8 часов назад
Матч между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершился массовой потасовкой

Матч между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершился массовой потасовкой

9 часов назад
СК показал видео допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

СК показал видео допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

9 часов назад
У бабушки отбирают внука из-за квартиры: решением органов опеки займется спецкомиссия

У бабушки отбирают внука из-за квартиры: решением органов опеки займется спецкомиссия

9 часов назад
Диетологи уточнили, что нельзя есть даже иногда

Диетологи уточнили, что нельзя есть даже иногда

9 часов назад
Лавров рассказал о "разводках" и неудобных ситуациях

Лавров рассказал о "разводках" и неудобных ситуациях

10 часов назад
Память в старости устроена особым образом

Память в старости устроена особым образом

12 часов назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку