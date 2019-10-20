Футболистка Карпова забила гол-красавец, принеся "Севилье" разгромную победу

Российская футболистка испанской "Севильи" Надежда Карпова помогла своему клубу добиться разгромной победы над "Эспаньолом" в матче чемпионата Испании среди женщин. Россиянка оформила дубль, а один из ее голов получился по-настоящему эффектным.

Карпова начала матч на скамейке запасных. На поле она вышла на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу ее команды, а уже спустя три минуты она праздновала свой первый гол в ворота соперника. После прострела своей одноклубницы футболистка из России пяткой переправила мяч, который по замысловатой траектории заскакал в ворота "Эспаньола".

Si no habéis visto el gol de Karpova 🇷🇺 ante el Espanyol, aquí estoy yo para enseñarlo. Poco más se puede añadir, ¿No? 🎩💥🔝



Le da hasta efecto al taconazo 👠...



📹 @SevillaFC_Fem#PrimeraIberdrola pic.twitter.com/Up2sdkAXb0 — Alejandro Pecci (@Ale_Pecci97) October 20, 2019

А спустя еще семь минут после своего первого гола Карпова поразила ворота соперника во второй раз, оформила дубль, помогла своей команде победить с разгромным счетом, и прервать серию неудач клуба из четырех поражений.

По итогам шести туров футболистки "Севильи" с шестью очками занимают 11-е место в таблице. Для Карповой эти голы стали первыми в текущем сезоне чемпионата Испании.