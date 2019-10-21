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21 октября 201900:48

Мэр Кишинева будет избран во втором туре через две недели

EPA

В Молдавии подводят итоги выборов в местные органы власти. Страна накануне голосовала за мэров городов, глав сельских администраций и депутатов местных советов. Главная интрига — в Кишиневе, где живет треть населения страны.

На пост мэра столицы претендовали 17 кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним градоначальником, единым кандидатом от проевропейского блока Андреем Нэстасе и представителем Партии социалистов Ионом Чебаном.

По предварительным итогам (подсчитано более 75% протоколов), ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов: у Иона Чебана 43,43% голосов, его основной конкурент набрал 30%​. Победителем же признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей.

Через две недели должен пройти второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство, сообщает РИА Новости.

На выборах главы второго по величине города Молдавии Бельцы в первом туре побеждает лидер оппозиционной "Нашей Партии" Ренато Усатый; он пока набирает 64,4% голосов. У его основного конкурента, представителя Партии социалистов Александра Нестеровского 16%.

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