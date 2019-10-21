Быть или не быть: британский парламент решает вопрос соглашения с ЕС

Британский парламент сегодня снова вернется к теме предстоящего Brexit.



Парламентарии в ходе заседания должны решить, допустят ли они проведение новых дебатов по соглашению с Евросоюзом. Если да, то голосование по сделке может состояться уже сегодня. Это последний для Лондона шанс отказаться от жесткого Brexit, предусматривающего разрыв всех договоренностей с Евросоюзом, передает "Россия 24".

Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября. Британский премьер Борис Джонсон отметил, что больше не намерен соглашаться на отсрочку. Между тем, ранее газета The Times сообщила, что Евросоюз готов подождать с Brexit как минимум до февраля 2020 года.