Новые меры соцподдержки привлекли в школы Прморья более 300 молодых педагогов

В этом году в образовательные учреждения Приморского края на работу устроились более 370 молодых специалиста. Это стало возможным благодаря новым мерам социальной поддержки. Они получили единовременную денежную выплату в размере от 250 до 440 тысяч рублей.

Именно эта мера поддержки обеспечила приток кадров в сферу, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. Для сравнения, в 2018 году школы края пришли всего 184 молодых педагога. Кроме того, 52 начинающих учителя Приморья и педагога-наставника получили компенсацию расходов за наем жилого помещения, 30 — компенсацию за санаторно-курортное лечение.

Напомним, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко с 1 декабря 2018 года учителя, впервые устроившиеся на работу, могут рассчитывать на единовременную выплату. Ее размер зависит от уровня образования педагога, наличия диплома с отличием, местонахождения учреждения. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов за съемное жилье в размере 50 процентов, а также 25 процентов на стоимость пувки в санаторий. Также молодые специалисты и их наставники получают ежемесячно доплаты в зарплате в 10 и 5 тысяч рублей соответственно. На эти цели в бюджете региона в текущем году заложено более 240 миллионов рублей.