Большая неделя донора стартовала в РНИМУ имени Н.И. Пирогова

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова с 17 по 25 октября 2019 года проходит акция "Большая неделя донора" в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец".

Принять в ней участие могут не только студенты, преподаватели и сотрудники университета, но и любой желающий.

Помимо крови, желающие могут пройти HLA-типирование и вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга — такую возможность без дополнительных проколов в вене РНИМУ им. Н.И. Пирогова предоставил первым в Москве.

Сдать кровь можно в спортивном комплексе Университета, по адресу: улица Островитянова, дом 1, строение 2.

Переливание необходимо для лечения взрослых и детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.