Момент столкновения трамвая с маршруткой в Петербурге попал на видео

Шестнадцать пассажиров, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения маршрутки с трамваем в Санкт-Петербурге. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла около шести часов вечера 20 октября на пересечении проспекта Десантников и дублера Петергофского шоссе. На кадрах видно, что микроавтобус на полном ходу вылетел на перекресток на красный сигнал светофора. Проскочить перед трамваем у него не получилось.

От удара в бок маршрутка завалилась на бок и остановилась посреди проезжей части. Травмы получили 16 человек, среди них трое детей. В больницу доставили 15 пострадавших, к настоящему моменту восьмерых отпустили по домам.

По данным "Фонтанки", у 42-летнего водителя маршрутки еще в мае истек срок временной регистрации.