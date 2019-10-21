Опрос: Штирлиц и профессор Преображенский - образец политических лидеров

Россияне считают Штирлица и профессора Преображенского киногероями, обладающими качествами политического лидера.

По данным опроса ВЦИОМ, респонденты определили три наиболее важных качества, которыми должен обладать политический лидер​​​. По мнению большинства опрошенных, на первом месте — честность (44%), на втором — образованность и компетентность (31%), на третьем — близость к народу (26%).

Также респонденты отметили умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%), хорошую информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%).

В ходе опроса 20% участников назвали Штирлица из "Семнадцати мгновений весны" героем, соответствующим этим качествам, 12% отдали свои голоса за профессора Преображенского из "Собачьего сердца".

Кроме того, россияне считают, что образы главного героя фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова (11%) и Марии Швецовой из сериала "Тайны следствия" (11%) отвечают качествам политического лидера.