Игрок "Рубина" Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение

Полузащитник молодежного состава "Рубина" Вячеслав Фомин переведен из реанимации в отделение хирургии. В пятницу 17-летний футболист получил тяжелую травму во время матча молодежных команд "Рубина" и "Спартака".

У Вячеслава были диагностированы разрыв селезенки и внутренне кровотечение, повлекшее большую потерю крови. Фомин был срочно госпитализирован в одну из московских клиник. В настоящее время жизнь футболиста вне опасности.

Накануне Вячеслав был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, в понедельник был переведен из реанимации в отделение хирургии. "Рубин" и "Спартак" поддержали футболиста и пожелали ему скорейшего выздоровления.