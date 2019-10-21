Полузащитник "Баварии" не смог завершить тренировку из-за плохого самочувствия

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо не смог завершить тренировку команды. Футболист почувствовал себя плохо, и ему понадобилась помощь врачей.

Корентен во время тренировки схватился за сердце и присел на траву. Тренер Нико Ковач прервал занятия и вызвал врачей. Были подозрения на сердечный приступ, однако это диагноз не подтвердился. У Толиссо просто закружилась голова.

Причина плохого самочувствия 25-летнего француза могла стать усталость. В этом сезоне Корентен сыграл за "Баварию" в 13 матчах.