Российские военные получили еще один "Триумф"

Вооруженные силы России получили второй в 2019 году полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Церемония передачи нового ЗРК прошла на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщает агентство ТАСС. Перед этим ЗРК прошел приемо-сдаточные испытания: обнаружил и сопроводил условную цель.

Как сообщили в компании-производителе "Алмаз-Антей", очередную партию С-400 передали досрочно.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров. Причем не важно, что это за цель: небольшой беспилотник или, например, малозаметные боевой самолет.