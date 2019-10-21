Трое погибших: второй за год самолет рухнул на улицу бразильского города

В понедельник, 21 октября, в Белу-Оризонти, расположенном в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, произошла авиакатастрофа.

Легкомоторный самолет по неустановленной пока причине рухнул почти сразу после взлета из местного аэропорта.

Воздушное судно упало на городскую улицу и вспыхнуло. При этом, самолет зацепил несколько автомобилей, в которых находились люди.

По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли три человека, еще три – получили травмы различной степени тяжести.

Примечательно, что в апреле текущего года эту улицу уже падал самолет. Тогда катастрофа унесла жизнь одного человека.