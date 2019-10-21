Подготовка к саммиту "Россия — Африка" в Сочи идет полным ходом. "Вести Сочи" сообщает, на что необходимо обратить внимание жителям и гостям города.

Некоторых районов курорта коснется ограничение движения грузовых машин весом более трех с половиной тонн. Правило распространяется на Центральный, Адлерский и Хостинский районы и сохранится на период до 27 октября.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. В Сочи уже приехали дополнительные группы спасателей МЧС и пожарных из 14 регионов. Они будут нести дежурство в прибрежном и горном районах, где планируется проводить совещания. Сообщается, что в Сочи всего задействуют чуть меньше шестисот спасателей и пожарных. Дружинники-добровольцы, а также казаки будут патрулировать общественные места, чтобы в парках и на улицах города было спокойно и безопасно.

Как известно, в город-курорт уже прибывают участники экономического форума. Ожидается участие нескольких тысяч иностранных гостей, в том числе 47 глав государств. Саммит пройдет 23-24 октября.