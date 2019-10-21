Минкульт и Фонд кино оценят госфинансирование не по цифрам, а по смыслу

Министерство культуры и Фонд кино представили два новых сервиса. Первый раскрывает данные об объемах господдержки, а также о компаниях-должниках, которые получили бюджетные средства, однако не приступили к созданию фильмов, либо не вернули часть денег. Второй проект позволит отслеживать предпочтения зрителей и численность аудитории.

Министерство культуры и Фонд кино презентовали сразу два новых проекта. Один из них, по сути, первый отечественный трекер киноаудитории. Второй расскажет пользователям о фильмах, которые созданы при участии господдержки: сколько средств реализовали и раскрыли ли потенциал?

Оба проекта — часть так называемой Единой федеральной автоматизированной информационной системы. В нее вносятся данные о показах фильмов в кинозалах. Но если раньше это была сухая статистика, то теперь на основании еженедельных опросов на выходе из кинотеатров в пяти крупных городах страны, дадут информацию продюсерам и режиссерам о том, как оценивают их работу зрители.

Например, понравился ли фильм, будут ли рекомендовать его друзьям и близким.

"Кино — это не только цифры, это еще и смысл", — поясняет заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов.

Впервые пользователям стала доступна информация о фильмах, которые сняты в том числе благодаря господдержке. Сколько средств было выделено на создание той или иной кинокартины, уже вышедшей в прокат либо находящейся в процессе, пользователь сможет узнать практически любую информацию в зависимости от выбранной категории.

Будь это производственный бюджет, количество фильмов и зрителей, процент финансирования из бюджета.

"Система дисциплинирует и нас чиновников, и всех. Эта база создается в интересах налогоплательщиков", — отмечает министр культуры Владимир Мединский.

Кроме того, в базе отражена информация о проектах, которые господдержку на производство получили, но условия договора не выполнили. С такими кинокомпаниями теперь ведут судебные разбирательства. В целом, по оценкам непосредственных участников рынка, проекты окажутся полезными и для них, и для зрителей.

Новую систему оценку оценили кинорежиссеры Владимир Хотиненко и Алексей Учитель.

Сейчас база проекта господдержки включает в себя фильмы начиная с 2015 года. Но по словам министра культуры Владимира Мединского, до первого января 2020 года в нее внесут и кинокартины, которые финансировались, начиная с 2008 года.