Слишком амбициозна: король Таиланда разжаловал свою официальную фаворитку

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) лишил свою официальную фаворитку (консорта) Сининат Вонгваджирапакди официального звания за то, что она вела себя чересчур амбициозно и пыталась поднять себя до статуса королевы.

Об этом сообщается в официальном заявлении королевского двора Таиланда, передает BBC.

Также отмечается, что Сининат, не понимая обычаев и традиций королевского дворца, проявляла неповиновение королю и королеве, а также использовала свой титул, отдавая приказы и утверждая, что король сказал ей сделать это от якобы его имени.

Thai king's ex-noble consort Sineenat has violated royal prerogative and given various commands related to the king's and queen's royal duties: Royal Gazette pic.twitter.com/Cv5fC30GFx