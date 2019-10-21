В горящем на востоке Москвы складе могут быть люди

На Амурской улице на востоке Москвы горит склад. Огонь охватил 800 квадратных метров площади строения. Во время борьбы с огнем спасены четыре человека. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных: в горящем здании могут находиться еще люди.

На складе горят три грузовика и покрышки, сообщает ТАСС. К месту пожара направлен пожарный поезд. Площадь пожара к 19 часам выросла до 1500 квадратных метров. На месте борьбу с огнем ведут 30 пожарных расчетов.