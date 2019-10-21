Юрий Семин: если Сарри нас хвалит, значит мы играем хорошо

Во вторник московский "Локомотив" проведет свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом". Накануне встречи тренер железнодорожников Юрий Семин ответил на вопросы журналистов.

Ранее тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри дал высокую оценку игре "Локомотива". "Раз Сарри похвалил "Локомотив", то дела у нас идут нормально. Это знак нашей хорошей работы. Вот завтра и увидим, составим ли мы конкуренцию "Ювентусу", — приводит слова Семина ТАСС.

Юрий Семин рассказал, как его команда собирается решать проблему Криштиану Роналду. " Пока его еще никто не удержал за этот период. Нужно правильно держать всю команду. "Ювентус" — это не один Роналду, каждый игрок на своей позиции — это большой мастер, большая звезда. Неправильно делать акцент на одного игрока".