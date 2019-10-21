Уход американцев из Сирии нанес удар по репутации США

Северо-восток Сирии покинула крупная группировка американских войск — почти 100 единиц бронетехники. До конца недели Пентагон выведет из Сирии в Ирак больше одной тысячи своих военных. В стране останутся лишь 200 солдат, чтобы охранять нефтяные месторождения, которые принадлежат компаниям из США.

"Это самое большое предательство в истории, мы никогда этого не забудем!"

Сегодня просто не день американцев. Провожают их так, что врагу не позавидуешь. Выглядит кинематографично, но вряд ли такое снимут в Голливуде.

"Ты хочешь в меня выстрелить? Если хочешь!"

Наверняка экипаж бронеавтомобиля не слышал речь этого курда. А вот другие американские специалисты в Камышлы ощутили на себе радушие проводов. В американских военных местные жители бросали картофелем и томатами.

В сирийском поселке Тель-Тамра американских военных провожали немного вежливее. На плакатах, которые держат в руках активисты-курды просто: "Спасибо американцам, но Трамп предал нас".

Военные США продолжают покидать северо-восток Сирии. До возобновления турецкой операции против курдских ополченцев остается совсем немного, а вооруженные формирования Рожавы никуда отступать не собираются. Ну не бросят же они крупнейшие города Кобани и Камышлы.

Американцы, ну те что простые военные, конечно могут оправдываться, мол воевали вместе, но такой уж приказ из столицы. Хотя даже этого сказать не могут. Нефтяные поля военные США не бросают, только союзников оставляют наедине с турецкой армией.

"У нас остаются войска на юге и северо-востоке Сирии, в районах, где расположены нефтяные месторождения. Они не будут выведены. Их задача – не допустить на эти месторождения боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) или кого-либо еще, кто может извлекать прибыль", — заявил Марк Эспер, глава Пентагона.

Заявление Эспера конечно такое признание, мол только бизнес, ничего личного. И это на фоне огромных репутационных потерь Вашингтона.

Эрдоган готовится возобновить военную операцию, критикует НАТО: "Запад поддержал террористов и атаковал Турцию – страны НАТО и ЕС, все они. Сейчас 30 тысяч грузовиков, полных оружия и амуниции, движутся на север Сирии через Ирак. И как все эти страны могут это объяснить? Мы никогда не вели переговоров с террористами и не будем".

Не только Эрдоган, все ближневосточные лидеры понимают, что без участия Москвы кризис не закончится, тем более при такой гуттаперчевой политике американцев.

Анкара даже сейчас дает понять, что от военного решения не отказывается. И здесь договоренность между Дамаском и лидерами курдских ополченцев -ключевая. Чем быстрее на севере страны будет восстановлен контроль центра, тем сложнее турецким военным будет идти вперед. Но ключевой день завтра, Эрдоган прилетает в Россию на переговоры.

Военная операция Турции в Сирии может привести к тому, что террористы ИГИЛ сбегут из местных тюрем, и снова возьмутся за оружие. Об этом предупредил Сергей Шойгу. Министр обороны России сейчас в Китае, на международном форуме, где обсуждаются вопросы безопасности.

Переговоры прямо в кулуарах. И даже на ходу. К российской делегации беспрецедентное внимание. Ведь все что скажет Сергей Шойгу, напрямую касается мировой стабильности. А она — на пороге новой угрозы.

"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости. Такое решение неизбежно приведёт к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", — заявил Шойгу.

Россия — категорически против такого сценария. А то, что к разрушению договора Вашингтон готовился заранее, очевидно не только Москве: испытания крылатых ракет наземного базирования США провели уже спустя две недели после разрыва соглашения.

"Это определенно плохо. И шаг, который сделали США — это разрушение всей существовавшей системы международного контроля за вооружением и разоружением", — констатировал Чжао Сяочжуо, начальник Центра китайско-американских отношений академии военных наук Народно-Освободительной армии Китая.



"Своими действиями США несут огромную угрозу Китаю и России. Но также и всем странам региона. Потому что мы не знаем их планы. А во-вторых, их система ракетной обороны — она не для обороны, она для наступления. И это очень, очень опасно", — считает Чжэн Хао, обозреватель китайского спутникового канала.

Реальной причиной одностороннего выхода США из договора российский министр считает, как раз восстановление оборонного потенциала России и рост экономической мощи Китая.

Пример эффективного военного сотрудничества Москва и Пекин демонстрируют наглядно — недавно завершили очередные совместные маневры.

Значительное внимание — противодействию терроризму. Тем более, что новые данные российской разведки не могут не настораживать.

"Группировка ИГИЛ, потерпев поражение в Сирии, значительно расширила своё присутствие в Юго-Восточной Азии. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину", — проинформировал Шойгу.

И опыт России в борьбе с терроризмом может быть кстати — на форуме, собравшем полторы тысячи военачальников из почти 70 стран.

Одна из самых авторитетных площадок по обсуждению проблем глобальной безопасности — Сяншаньский международный форум — упор делает на Азиатско-Тихоокеанский регион. И без участия России такие встречи, конечно же, невозможны. Ее позицию здесь разделяют многие. Как, впрочем, и опасения. Милитаризация космоса, перенос борьбы в киберпространство, и гонка вооружений, которую провоцируют те же Соединенные Штаты.

Налаживать военно-технические связи Россия готова со всеми, кто открыт для диалога. Как это давно происходит и с Сербией. Встреча министров и слова благодарности за сохранение той исторической памяти и правды о Второй мировой. Шойгу передает своему сербскому коллеге уникальные архивы об освобождении Белграда от фашизма.