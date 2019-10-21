Штайнмайер разъяснит Зеленскому свою формулу

Офис президента Украины распространил в понедельник информацию, согласно которой Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Токио. Оба политика находятся в столице Японии по случаю предстоящей церемонии интронизации императора Нарухито.

Как сообщает РИА Новости, Зеленский проведет ряд встреч с главами других государств. Разговор с автором "формулы для Украины" состоится в среду.

Тем временем, украинский вопрос стал одной из тем состоявшегося телефонного разговора между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном . Лидеры России и Франции пришли к согласию, что для решения конфликта на Донбассе необходимо неукоснительно придерживаться Минских соглашений.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин акцентировал целесообразность тщательной подготовки нового саммита "нормандской четверки". Дата этой встречи еще не определена.