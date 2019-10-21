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21 октября 201921:33

Зидан: слухи об отставке беспокоят меня, но я хочу остаться в "Реале" навсегда

EPA

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая" признался, что его тревожат разговоры о возможной скорой отставке.

"Мы плохо стартовали в Лиге чемпионов, но во вторник у нас будет шанс все изменить. Но как бы мы не сыграли завтра, впереди еще будет несколько матчей, — приводит слова француза Спорт24.Ru со ссылкой на As. – Что же до критики и разговоров о смене тренера, то это никогда не закончится. Конечно, слухи беспокоят меня. Но мы хотим начать набирать по три очка".

"Вопросами о моем пребывании в "Реале" должны задаваться другие. Я же хочу остаться здесь навсегда. Мы – "Реал", и мы не можем даже на минуту позволить себе выхода ситуации из-под контроля".

Напомним, что накануне матча против "Галатасарая" "Реал" занимает последнюю, четвертую строчку в таблице группы "А". В двух предыдущих играх Лиги чемпионов "сливочные" проиграли "Пари Сен-Жермен" (0:3), сыграли вничью с "Брюгге" (2:12) и набрали одно очко.

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