В столичном регионе Чили введен комендантский час

Власти Чили вновь ввели комендантский час в столичной области, включающей в себя 6 провинций и 52 коммуны. Это решение было вызвано тем, что беспорядки в стране не прекращаются.

Ради предотвращения грабежей, вандализма и поджогов, центральный регион страны закрывается с 20.00 (2.00 мск) сегодняшнего дня до 6.00 (12.00 мск) завтрашнего дня, заявил генерал Хавьер Итурриага, которого президент назначил главным по обеспечению безопасности во время действия чрезвычайного положения.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам, напоминает РИА Новости. Однако мирные акции быстро переросли в столкновения с полицией и беспорядки.