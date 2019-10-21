Роджер Федерер выиграл 1500-й матч в карьере

Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу в 1500-м матче в своей профессиональной карьере. Круглая цифра швейцарского теннисиста пришлась на матч первого круга турнира в швейцарском городе Берн, в котором он обыграл немца Петера Гойовчика.

Накануне старта турнира Федерер получил от организаторов первый номер посева. Гойовчик же попал в основную сетку турнира через квалификацию. В итоге, швейцарец проблем с соперником не испытал, обыграв его за 53 минуты со счетом 6:2, 6:1.

Теперь Федереру, являющимся действующим чемпионом турнира, во втором раунде предстоит провести встречу либо против теннисиста из Молдавии Раду Албота, либо против серба Душана Лайовича.