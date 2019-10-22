Роналду: "Золотой мяч" – не главная цель. Важнее обыграть "Локомотив"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против московского "Локомотива" заявил, что у него сейчас один приоритет – обыграть "железнодорожников".

"Прямо сейчас "Золотой мяч" является не самой главной моей целью. Гораздо важнее обыграть "Локомотив", потому что "Ювентус" в случае победы на 50 процентов станет ближе к плей-офф турнира, — приводит слова португальца РИА Новости со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. – Я могу доказать, что все также способен решать исход матчей, потому как чувствую себя более мастеровитым и зрелым игроком".

Матч "Ювентус" – "Локомотив состоится 22 октября в Турине на стадионе "Ювентус Стэдиум". Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

После двух туров "Ювентус" возглавляет таблицу группы "D", набрав 4 очка. Столько же – у идущего следом мадридского "Атлетико". "Локомотив" имеет на своем счету 3 балла, немецкий "Байер" – 0.