Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента.

Также сокращается число семей, которым денег хватает только на еду, а покупать одежду и оплачивать ЖКХ затруднительно: в первом квартале таких насчитывалось 15,2 процента, а во втором — 14,1 процента.

Доля тех, кому не хватает денег даже на еду, тоже сократилась с 0,8 процента в первом квартале этого года до 0,7 процента, передает РИА Новости.

Кроме того, растет число домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут купить квартиру или машину. В первом квартале таких было 31,7 процента, во втором — 32,6 процента. Россиян, которые могут позволить купить себе все, что захотят, оказалось 2,7 процента.

Ранее Росстат назвал города с самыми высокими и низкими зарплатами. Рейтинг возглавили Москва и Южно-Сахалинск.