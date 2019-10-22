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22 октября 201910:11

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

MarineTraffic.com

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, на его борту находятся 33 человека, сообщает Норвежская служба спасения. По предварительным данным, речь идет о 84-метровом корабле "Тор" 1964 года постройки, который вышел из Санкт-Петербурга и направлялся на Ямал.

В настоящее время судно, как свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.com, находится на расстоянии около 30 километров от норвежского Олесунна.

По данным спасателей, судно потеряло ход во время шторма, но команде удалось частично отремонтировать двигатели и начать маневрирование. К кораблю уже выдвинулись буксиры.

Штормовая погода установилась в этом районе вечером в понедельник. Вертолеты эвакуировали сотрудников буровых платформ.

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