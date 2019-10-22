В Ангарске водитель несколько раз переехал пенсионерку и сбежал с места ДТП. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент наезда на пешехода, произошедшего в минувший понедельник, 21 октября, в Иркутской области.

Во дворе жилого дома в Ангарске водитель автомобиля Suzuki Swift не справился с управлением, выехал на газон и снес женщину. Автомобилист притормозил, но внезапно продолжил движение и наехал на пострадавшую, которая к этому моменту уже лежала на земле.

Пассажир вышел из салона, однако водитель продолжал упорствовать – он отъехал назад, разогнался и снова переехал пешехода.

После этого водитель скрылся с места ДТП. Через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов обнаружили брошенное транспортное средство. Того, кто сидел за рулем, найти пока не удалось.

Как сообщают СМИ, 64-летняя пострадавшую госпитализировали с переломами костей таза, голени и черепно-мозговой травмой.