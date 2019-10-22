Вооруженный мужчина угнал реанимобиль и сбил коляску с младенцем в Осло

Вооруженные мужчина и женщина угнали карету скорой помощи в Осло и, уходя от полицейской погони, сбили коляску с маленьким ребенком, сообщает NRK. Задержать одного из подозреваемых удалось, только открыв огонь по реанимобилю.

Инцидент произошел около часа дня 22 октября в районе Турсхов. О мотиве злоумышленников ничего не сообщается, известно лишь, что после угона мужчина высадил свою подельницу, а сам отстреливался от севших на хвост полицейских.

В салоне скорой находилась коляска с маленьким ребенком, которую, предположительно, налетчик сбил по пути. Малыша доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Помощь медиков потребовалась и нескольким взрослым, которые успели убежать из-под колес скорой.

На сделанных очевидцами кадрах видно, как стражи порядка блокируют дорогу служебному автомобилю, передвигавшемуся по городу с включенными сиреной и мигалкой, но водителю удается прорвать цепочку. Впрочем, уехать ему не удалось — служители закона пробили колеса.

Подозреваемый получил ранение. Местные СМИ сообщают, что легкое, однако кадры с места свидетельствуют в пользу обратного — мужчина лежит на земле перед машиной, к нему спешат фельдшеры.

В настоящее время над городом барражируют полицейские вертолеты, ведется поиск пособницы задержанного.