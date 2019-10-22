Голикова: научно-образовательные центры в регионах уже заработали

О работе научно-образовательных центров по нацпроекту "Наука", в том числе на Кузбассе на встрече с Путиным говорила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова в Москве. Регион стал одним из пяти, где реализуется пилотный проект по инициативе президента.

Как передает ГТРК "Кузбасс", президент интересовался как продвигается работа по созданию научных центров морового уровня. Вице-премьер сообщила, что речь идёт о пяти пилотных проектах: четыре в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской областях и ещё один сформирован на основе Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. А к 2020 – 21 годам будет по пять центров выбираться на конкурсной основе. В сентябре соответствующим советом по научно-образовательным центрам заслушаны программы всех пяти и принято решение их поддержать. "То есть они уже, можно сказать, образовались, эти центры", — заявила Татьяна Голикова.

Согласно национальному проекту "Наука", в России всего должны заработать 15 научно-образовательных центров.