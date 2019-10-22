"Локомотив" и "Спартак" рассудит Еськов, ЦСКА и "Динамо" – Карасев

В центральном матче 14-го тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле домашней "РЖД Арены" сыграет со столичным "Спартаком". Главным арбитром на это противостояние назначен Алексей Еськов.

Помогать Еськову будут Тихон Калугин и Влаентин Мурашов, резервным судьей назначен Владислав Безбородов, VAR – Михаил Вилков, AVAR – Василий Казарцев, инспектор встречи – Владимир Овчинников. Матч состоится в воскресенье, 27 октября.

Помимо этой встречи, стали известны арбитры на остальные матчи 14-го тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, в пятницу, 25 октября, игру "Рубин" – "Урал" обслужит Виталий Мешков.

В субботу, 26 октября, состоятся три встречи: "Тамбов" – "Уфа" (арбитр – Сергей Лапочкин), "Ахмат" – "Арсенал" (Николай Волошин) и "Ростов" – "Сочи" (Евгений Турбин).

В воскресенье, помимо "Локомотива" и "Спартака", пройдет еще одно столичное дерби, в котором ЦСКА сыграет с "Динамо" (Сергей Карасев). Также в последний день недели "Краснодар" примет "Оренбург" (Алексей Матюнин), а "Крылья Советов" – "Зенит" (Станислав Васильев).