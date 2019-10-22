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22 октября 201917:14

Расходы на образование в бюджете Москвы в 2020 году увеличатся на четверть

Сергей Фадеичев/ТАСС

В проекте бюджета Москвы по сравнению с 2019 годом на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов на сферу образования предусмотрено на 25 процентов больше средств. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по образованию сообщил замруководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.

По его словам, бюджет образования на 2020 год вырос на четверть и составляет 415 миллиардов рублей (в 2019-м — 330 миллиардов).

Всего, сообщил Молев, на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 триллиона и 278,6 миллиарда рублей.

Замруководителя департамента отметил, что в проекте бюджета столицы наибольший объем в сфере образования составляют средства на обучение воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов.

"В 2020 году — почти 300 миллиардов (в 2019-м — 252 миллиарда рублей). Всего на 2020-2022 годы — 931 миллиард", — сообщил Молев.

Он рассказал, что сегодня в школах Москвы за счет этих средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тысяч дошкольников, а в колледжах — почти 62 тысячи студентов.

По словам Антона Молева, в основе бюджетного планирования лежит принцип формульного личностно-ориентированного финансирования, выраженного в нормативах.

Как сообщалось ранее, комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.", который 15 октября был внесен на рассмотрение МГД мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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