"Локомотив" обыграл "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл итальянский "Ювентус" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Максим Петров и Илья Петухов, забившие на 29-й и 77-й минутах соответственно.

В параллельной игре группы D испанский "Атлетико" переиграл немецкий "Байер" со счетом 2:0. Таким образом, в квартете с шестью очками лидируют "Ювентус" и "Атлетико", на третьей строчке расположился "Локомотив" (4 очка), на четвертой – "Байер" (1).

В следующем матче турнира железнодорожники в среду, 6 ноября вновь сыграют со "Старой синьорой", но на этот раз дома в Москве.