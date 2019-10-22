На тренировке в Перми погибла девочка-синхронистка

В бассейне "Олимпия" в Перми на тренировке погибла 11-летняя девочка из группы по синхронному плаванию. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, проведен осмотр места происшествия. Для выяснения причин гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"), сообщает РИА Новости.

В этом же бассейне в Индустриальном районе Перми весной 2018 года во время тренировки под водой в ластах захлебнулась 10-летняя девочка. Медикам удалось восстановить ее сердцебиение. В сознание ребенок так и не пришел, а спустя месяц скончался в реанимации.

Уголовное разбирательство с тренером девочки было прекращено в суде по примирению сторон. Обвиняемая выплатила семье ребенка компенсацию морального вреда в 2 миллиона рублей.