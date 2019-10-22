Эрдоган: Турция не позарится на сирийские земли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил, что является приверженцем территориальной целостности Сирии.

"Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности — это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории. Мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", — сообщил турецкий лидер журналистам. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны.

"Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции", — подчеркнул российский лидер.

Турецкая операция "Источник мира" на севере Сирии началась 9 октября. Позднее она была приостановлена.

По итогам переговоров в Сочи лидеры России и Турции подписали меморандум, в котором прописаны шаги по нормализации сложившейся ситуации на сирийско-турецкой границе.