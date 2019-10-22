Месси назван лучшим футболистов XXI века по версии The Independent

Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХI века. Высшего титула в этом списке удостоен форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. 19-е место занял украинец Андрей Шевченко.

Месси опередил в этом списке своего постоянного в последние годы конкурента – португальца Криштиану Роналду. Третьим стал испанец Хави. В шестерке лучших также бразилец Роналдиньо, испанец Андрес Иньеста и еще один представитель Бразилии Роналдо.

Интересно, что на 7-м месте француз Тьерри Анри, который опередил своего соотечественника Зинедина Зидана. Десятку лучших замыкают бразилец Кака и итальянец Фабио Каннаваро. В Топ-20 не нашлось место шведу Златану Ибрагимовичу, а лучший игрок современно сборной Бразилии Неймар занимает 20-е место.