"Золотого мальчика" мирового бокса Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

Знаменитый американский боксер Оскар Де Ла Хойя будет оправдываться за свое поведение перед судьями Калифорнии. 29-летняя знакомая "Золотого мальчика" мирового бокса, как называли спортсмена во время его блистательной карьеры, обвинила 46-летнего экс-чемпиона мира в изнасиловании.

Правда, в самом заявлении содержатся пикантные подробности, которые вряд ли могут быть истолкованы однозначно в пользу истицы: Де Ла Хойя познакомился с ней в конце 2016 года, а в 2017-м получила от боксера приглашение посмотреть его новый дом в Пасадене, сообщает Russia Today. Там, дескать, она и подверглась насилию со стороны боксера.

Естественно, что сам Де Ла Хойя настаивает на том, что знакомая, принявшая его недвусмысленное приглашение приехать к нему домой, сама согласилась на секс со знаменитостью. Тем не менее, пострадавшая настаивает, что экс-чемпиона напал на нее и добился всего силой.