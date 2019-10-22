Джонсон разочарован: британские депутаты отказались рассмотреть соглашение о Brexit за 3 дня

Депутаты британской Палаты общин сегодня отказались пойти навстречу премьер-министру Борису Джонсону и рассмотреть вопрос о ратификации соглашения по Brexit за 3 дня. При этом самому соглашению они выразили поддержку, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации. Однако теперь процесс ратификации в парламенте затянется, сообщает "Интерфакс".

Комментирую результаты голосования, Борис Джонсон выразил разочарование произошедшим и раскритиковал депутатов за нежелание завершить процесс рассмотрения соглашения о Brexit быстро.

"Мы должны были выйти из ЕС 31 октября, но теперь у нас опять впереди неопределенность, а ЕС должен решить, как ему ответить на просьбу парламента о новой отсрочке", — пояснил премьер Великобритании.

По его словам, пока не наступит ясность относительно перспектив Brexit, он временно приостанавливает рассмотрение закона о ратификации сделки, а также ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем, передает ТАСС.

Ранее Джонсон предупреждал, что если предложенный график рассмотрения законопроекта будет отвергнут, то в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября. Британский премьер много раз заявлял, что больше не намерен соглашаться на отсрочку. Между тем, ранее газета The Times сообщила, что Евросоюз готов подождать с Brexit как минимум до февраля 2020 года.