Добровольческий полк "Азов" становится большой политической проблемой для новой украинской власти. И об этом говорят уже не только в России, но и других странах. Конгрессмены США требуют признать полк "Азов" террористической организацией. На Украине мнения об "Азове" давно разделились: кое-кто считает бойцов "Азова" патриотами, кто-то — жестокими неонацистами.

Какую память "Азов" оставил в Донбассе, в прямом эфире программы "60 минут" рассказал начальник пресс-службы народной милиции ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов.



По его словам, "Азов", как и другие карательные подразделения, в первую очередь запомнился жителям Донбасса своей жестокостью. Они открыто исповедуют нацистскую идеологию и не скрывают этого, подчеркивает Безсонов.

"Конкретно по "Азову" могу рассказать следующее: в 2015 году по требованию ОБСЕ наши подразделения покинули населенный пункт Широкино, чтобы сделать из него демилитаризованную зону. В село вошел батальон "Азов". Больше года они грабили людей и вывозили оттуда личные вещи местных жителей. Забирали все подряд: посуду, мебели, бытовую технику. Об этом даже снимали репортаж украинские СМИ. При этом, они преподносят захват Широкино как большую победу, как освобождение села. Вот такие защитники украинцев", — констатировал Безсонов.

Он также рассказал, что бойцы "Азова" используются для выполнения грязной работы по устранению людей на территории Украины, не на фронте. Многие журналисты проводили расследования подобных фактов. В частности, об этом писал известный украинский медиа-эксперт Анатолий Шарий.

Даниил Безсонов акцентировал внимание на том, что самое страшное, что этот полк подчиняется министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, то есть это — подконтрольное власти нацистское подразделение.

"Азов" был сформирован в мае 2014 года. Основу подразделения составили члены неонацистских организаций и активисты различных "сотен самообороны Майдана". Командиром полка стал Андрей Билецкий. Он считает, что историческая миссия украинцев — "возглавить поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков".

В материалах ООН "Азов" неоднократно обвиняли в пытках, убийствах и запугивании мирного населения.