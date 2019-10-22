"Локомотив" не удержал победу в игре против "Ювентуса"

Свой третий матч на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов провел московский "Локомотив". Который в Турине встречался с местным "Ювентусом". "Старая синьора" была фаворитом в этой игре, но на протяжении 47 минут она уступала 0:1 и лишь в концовке сумела отыграться и победить со счетом 2:1.

Встреча началась с довольно затяжной разведки, из которой лучше вышли гости. На 30-й минуте Алексей Миранчук забил гол, который во многом определи дальнейших ход событий на поле. С одной стороны, "Юве" кинулся отыгрываться, а с другой – был вынужден играть с оглядкой на свои ворота, поскольку гол "Локо" явно впечатлил хозяев.

Время шло, но Турин никак не мог реализовать свое игровое преимущество. Стоит отметить, что явно потерялся на поле лидер атак хозяев Криштиану Роналду. Но в составе "Старой синьоры" нашелся игрок, который сумел перевести игру из "минуса" в "плюс". Дибала на 77-й и 79-й минутах дважды поразил ворота москвичей и принес "Ювентусу" трудную победу.

В этой группе несколькими часами ранее мадридский "Атлетико" переиграл немецкий "Байер" – 1:0. Теперь у "Юве" и "матрасников" из столицы Испании по 7 очков, у "Локомотива" осталось 3, "Байер" все три стартовых матча проиграл.