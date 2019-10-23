Военная полиция РФ начала патрулировать сирийско-турецкую границу

Военная полиция России вместе с погранслужбой Сирии сегодня днем начнет патрулировать сирийско-турецкую границу. Подразделения будут содействовать отводу курдских военных и их вооружения на 30 километров от границы, в том числе из городов Манбидж и Таль Рифат.

На этот процесс отводится 5 суток, сообщает телеканал "Россия 24". Такой срок отведен в меморандуме о взаимопонимании между Россией и Турцией. Он был подписан по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. После этого Россия и Турция начнут уже совместное патрулирование к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Эль-Камышлы.

Владимир Путин по телефону проинформировал о результатах переговоров Башара Асада. Президент Сирии поддержал принятые решения.