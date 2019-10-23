Белый дом прокомментировал сообщения СМИ о требовании Трампом услуги от Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм утверждает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не требовал "услугу за услугу" от своего украинского коллеги Владимира Зеленского и в целом ни сделал "ничего плохого".

Во вторник, 22 октября, издание The Washington Post опубликовало выступление исполняющего обязанности посла США на Украине Билла Тейлора перед конгрессом. В ходе выступления дипломат заявил, что условием для встречи Трампа с Зеленским было расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

По словам Гришэм, данное заявление – скоординированная кампания клеветы от радикальных неизбранных бюрократов и крайне левых законодателей, которые ведут войну против конституции. "Такая чушь продолжается каждый день, на нее тратится все больше средств и времени налогоплательщиков", — подчеркнула Стефани Гришэм.

В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа, напоминает РИА Новости. Трампа обвиняют в попытке дискредитировать своего политического противника – экс-вице-президента Джо Байдена. По данным демократов, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении сына Байдена Хантера, который работал в энергетической компании Burisma, а в противном случае он якобы грозил Украине задержкой военной помощи.

Трамп отрицает все обвинения. Он считает, что именно Байден просил уволить генерального прокурора Украины, проводившего расследование против компании его сына.